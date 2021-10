Obras de revitalização no Vale dos Reis, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 22/10/2021 08:55

Duque de Caxias - O governador Cláudio Castro e o prefeito Washington Reis vão cumprir uma agenda extensa em Duque de Caxias, na tarde desta sexta-feira (22), para inaugurar obras de infraestrutura no Vale dos Reis, no bairro São Bento, e anunciar a construção da ponte na Rua Cinco de Julho, no Pilar, que vai facilitar o acesso aos dois sentidos da Rodovia Washington Luiz, na altura da Refinaria Duque de Caxias. As obras acontecem em parceria com o Governo do Estado.

Na ocasião, o governador e o prefeito também vão visitar as obras de construção da nova Unidade Hospitalar do Pilar e entregar títulos de propriedade aos moradores dos apartamentos da Vila Nossa Senhora das Graças, em Xerém. Será anunciada também a reforma, pelo Governo do Estado, do conjunto Salgado Filho.

No Vale dos Reis, a Prefeitura realizou obras de drenagem e pavimentação asfáltica de 1.630m das ruas 1,2,3,4,5,6,7, e 8 e assentou 3.200m de meio-fio. As ruas ganharam iluminação em Led, que é mais econômica e proporciona mais segurança para os moradores. O bairro também vai receber uma praça com academia de ginástica, playground, equipamentos esportivos, além de novo sistema de iluminação e calçada compartilhada para pedestres e ciclistas. Fotos: Secretaria Municipal de Obras

Serviço:

Data: 22/10 (6a feira)

15h30 - Início das obras da Ponte do Pilar

16h30 – Visita às obras do Hospital do Pilar

18h – Inauguração de obras no Vale dos Reis

19h – Entrega de títulos de propriedade na Vila Nossa Senhora das Graças e anúncio da reforma do conjunto Salgado Filho