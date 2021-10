Caxias Shopping e Clínica de Hemoterapia se unem em ação pública de doação de sangue - Divulgação

Caxias Shopping e Clínica de Hemoterapia se unem em ação pública de doação de sangueDivulgação

Publicado 21/10/2021 11:43

Duque de Caxias - A Clínica de Hemoterapia de Niterói promoverá a ação pública da campanha ‘Doe sangue e salve vidas’, em parceria com o Caxias Shopping, empreendimento administrado pela Aliansce Sonae na Baixada Fluminense, de 24 a 27 de outubro. A iniciativa visa aumentar o número de doadores a fim de regularizar os estoques de sangue e atender a todos que precisam.



Para a diretora médica da Clínica de Hemoterapia de Niterói, Catarina Finkel, esta é uma causa nobre e realizada com segurança.

"Os bancos de sangue, incluindo nós da Clínica, adotamos medidas de prevenção para evitar a propagação do vírus e para que não haja risco aos doadores. A doação de sangue é segura, não havendo riscos para quem doa", afirma.



A ação, que segue todos os protocolos de segurança do Ministério da Saúde, possui uma criteriosa seleção daqueles que podem doar, atendendo à princípios como, a verificação da quantidade de sangue (hematócrito e hemoglobina) passível de doação, sem prejuízo ao doador, além da avaliação clínica de outros riscos possíveis. Os interessados em fazer a doação de sangue serão atendidos por ordem de chegada, nos quatro dias da campanha.



Programação:



Campanha ‘Doe sangue e salve vidas’



Endereço: Caxias Shopping - Rod. Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias - RJ



Data: de 24 a 27 de outubro, domingo a quarta



Local: loja próxima à TIM



Horário: das 13h às 19h



Como doar



Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente. Importante evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e respeitar o prazo de 12 horas para o caso de bebidas alcoólicas. Se estiver com sintomas de gripe ou resfriado, ou tiver tomado vacina recentemente, não deve doar temporariamente.



Impedidos de doação



Além dos requisitos habilitando os doadores, é importante estar atento sobre os itens que proíbem a doação, a saber: estar gripado ou com processo alérgico (tosse, coriza); vacina de Sarampo e Tétano – 4 semanas; ter feito tatuagem e/ou piercing há menos de 1 ano; ter tido Hepatite depois de 11 anos de idade; ter realizado endoscopia e/ou colonoscopia nos últimos 6 meses; ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas; ser usuário de drogas ilícitas; e alguns medicamentos impedem a doação (essa questão será tratada na Triagem Clínica, no momento da doação). Covid-19 | Vacinas:



Vacina de gripe – 48hs (2 dias);



Vacina Astrazeneca/Pfizer – após 7 dias;



Candidatos que apresentaram infecção pelo Covid-19 são considerados inaptos por um período de 30 dias.



Serviço:



Caxias Shopping



www.caxiasshopping.com.br





Clínica de Hemoterapia



Rua Almirante Teffé, nº 594, Sobrado, Centro - Niterói – R.J.



(21) 2621-9100 / @doacaodesangue, nas mídias sociais



Horário de Funcionamento: 7h30 às 18h30







Centro de Transfusão de Nova Iguaçu/Nilópolis (CTN)



Rua Cirílo, 183 - Juscelino, Mesquita, RJ



(21) 2796-5464



Horário de Funcionamento: 7h30 às 16h