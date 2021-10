Uma pessoa tentou duas vezes obter o comprovante sem ser vacinada - Divulgação

Publicado 22/10/2021 16:33

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, convoca a todos que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 pendente, para o mutirão de vacinação de segunda dose com todas as vacinas (Astrazeneca, Pfizer e Coronavac), que acontece neste sábado (23/10), das 8h às 12h, nos seguintes locais: Hospital Municipal Duque, CER IV (Sarapuí), UPH Campos Elíseos, UPH Equitativa, UPH Imbariê, UPH Pilar, UPH Saracuruna, UPH Xerém. No ato da vacinação, é obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documentos de identificação com CPF e foto.

Números da vacinação em Duque de Caxias

O município segue avançando na vacinação contra a Covid-19. Os números atualizados mostram que o município já aplicou 967.200 doses da vacina, alcançando o percentual de 71,9% do público-alvo vacinado com a primeira dose e 51,6% que receberam a segunda dose ou a dose única da Janssen. Quanto a dose de reforço, a Prefeitura informa que 19.899 idosos (acima de 60 anos) já receberam a terceira dose.

A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informaçõe. s atualizadas sobre a vacinação no município.