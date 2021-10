Escola em Caxias lança projeto que incentiva o hábito de leitura nos alunos - Divulgação

Publicado 22/10/2021 13:41

Duque de Caxias - Profissionais da Escola Municipal Professor Alberto Ribeiro Vasconcelos, no bairro São Bento, decidiram se unir para intensificar, de maneira prazerosa e criativa, o hábito da leitura nos 278 alunos da unidade, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. A partir daí, eles lançaram o projeto Sacola Preciosa, que tem como objetivo proporcionar o acesso dos alunos aos livros da literatura infantil. Os exemplares podem ser levados para casa, como uma oportunidade de socialização com a família e, posteriormente, trabalhados em sala de aula.



O resultado? A gente pôde conferir na prática. “Olha que livro legal! Eu que escolhi. Quando eu chegar em casa, vou ler junto com a minha mãe”, contou o pequeno Caio Henrique Ferreira, de 7 anos, todo entusiasmado, enquanto desfolhava o livro “O bicho-medo e seu segredo”, de Eliana Pimenta.





Assim como Caio, a garotada era só alegria ao mostrar o seu exemplar dentro de uma sacola estilizada com o nome do projeto.



“Fico muito feliz com o resultado inicial do Sacola Preciosa. Por meio da leitura, as crianças desenvolvem distintas habilidades, como o aumento de vocabulário, imaginação, criatividade, e também adquirem uma bagagem cultural que, em muitos casos, vai acompanhá-las para o resto da vida”, explicou a diretora da unidade, Carla Maria Simplício, que é autora do projeto Sacola Literária. Ela aproveita para elucidar o bom desenvolvimento do trabalho à integração de todos. “A equipe escolar tem sido maravilhosa e os pais participam da contação de histórias. De maneira integrada, cada um tem uma participação importante”, comemorou.



O Sacola Literária consiste em cada aluno levar para casa um livro, sendo trocado semanalmente na escola. A leitura e a discussão do texto com os familiares devem ser registrados em um caderno. Ao retornar com a sacola, o aluno deve fazer o reconto da história para os seus colegas e compartilhar suas atividades, em meio a rodas de conversa. Em paralelo a isso, acontece durante todo o projeto uma avalição mediante observação da participação dos alunos nas atividades de leitura e escrita.