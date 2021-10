UPAs serão municipalizadas em Duque de Caxias - Maurício Bazílio (SES)/Divulgação

Publicado 22/10/2021 12:14

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a municipalização das duas UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) com atendimento 24 horas, localizadas nos bairros Parque Lafaiete e Sarapuí, irá começar no próximo dia 02 de novembro. Atualmente, as unidades funcionam sob administração do Governo do Estado.



Segundo a administração municipal, a UPA Parque Lafaiete tem uma média mensal de atendimentos de 9.600 pessoas e conta com 16 leitos. Já a unidade situada no bairro Sarapuí atende a aproximadamente 6 mil moradores por mês e conta com 12 leitos. As duas continuarão oferecendo atendimento pediátrico e adulto.



Para o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, a municipalização das UPAS tem um importante significado para a cidade.

“Vamos administrar as duas unidades com o mesmo respeito e cuidado que temos com todos os equipamentos públicos do município. Estamos preparados pra atender com o máximo de excelência os moradores. Reforço que cumpriremos o nosso compromisso com a população oferecendo um serviço humanizado e eficiente,” disse o prefeito.



As unidades que serão municipalizadas em Duque de Caxias ficam nos seguintes endereços: UPA Lafaiete - Avenida Nilo Peçanha, nº 1.532 – bairro Parque Lafaiete; UPA Sarapuí - Avenida República do Paraguai, s/nº – bairro Vila Sarapuí.