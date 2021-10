Rio,23/08/2021- DUQUE DE CAXIAS- Posto de Saude Alayde Cunha, vacinacao de 12 a 17 anos, adolescentes aguadam na fila para tomar a primenra dose da vacina. Circulou um post na internet dizendo que iriam vacinar adolescente da cidade.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Publicado 25/10/2021 09:55

Duque de Caxias - A vacinação de primeira, segunda e terceira doses contra a Covid em Duque de Caxias segue até sexta-feira (29) para os seguintes grupos: primeira dose para todas as pessoas a partir dos 12 anos; segunda dose para faltosos e quem está no prazo de todas as vacinas; e terceira dose (reforço) para idosos (60 anos ou mais com prazo de 6 meses da segunda dose). A vacinação acontece no Hospital Municipal Duque, UPH Campos Elíseos, UPH Equitativa, UPH Imbariê, UPH Pilar, UPH Saracuruna, e UPH Xerém.



No CMSDC - Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro), a vacinação segue, até sexta-feira (29/10), para os seguintes grupos: primeira dose para gestantes, puérperas e lactantes (a partir de 12 anos). Este grupo também pode ser vacinado no CRAESM de Xerém; segunda dose para faltosos de todas as vacinas; e terceira dose (reforço) para pessoas imunossuprimidas e idosos (com 60 anos ou mais com prazo de seis meses da segunda dose). Verifique a lista das imunodeficiências que podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, no site da Prefeitura: (www.duquedecaxias.rj.org.br).



É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação (segunda e terceira doses) e documentos de identificação com CPF e foto (todos os grupos). O atendimento será para pedestres.



Programação fixa



Durante todo o mês de outubro, as unidades de ESF - Estratégia de Saúde da Família e as UBS- Unidade Básica de Saúde vão manter um calendário fixo de vacinação contra a Covid-19. Todas essas unidades vão disponibilizar a primeira dose para adolescentes e adultos; a segunda dose de todas as vacinas; além da terceira dose (reforço) para os idosos, a partir de 60 anos, que tenham completado seis meses da aplicação da segunda dose.



Veja quais as unidades de Atenção Básica vacinam contra a Covid-19 em Duque de Caxias no mês de outubro:

UNIDADES ESF: 1º DISTRITO

ESF Beira Mar l e ll - 4ª e 5ª

ESF Parque Felicidade l e ll - 3ª e 4ª

ESF Dois Irmãos – 2ª e 3ª

ESF Jardim Gramacho l, ll, lll e V – 2ª e 3ª

ESF Jardim Gramacho lV – 3ª e 4ª

ESF Trevo das Missões l, ll e lll - 5ª e 6ª

ESF Maria Dalva Pereira Gomes l e ll - 2ª e 3ª

ESF Gramacho l, ll e lll - 3ª e 4ª

ESF Carlos Roberto Zagari Koeler l e ll - 3ª e 4ª

ESF Otacílio da Silva l e ll - 4ª e 5ª

ESF Mangueirinha - 3ª, 4ª e 5ª

ESF Calundu l, ll, lll e lv - 3ª e 4ª

ESF Vila São Luiz - 2ª, 3ª e 4ª

UBS Alaíde Cunha / ESF Vila Leopoldina / ESF Copacabana - 5ª e 6ª



UNIDADES ESF: 2º DISTRITO

ESF Cidade dos Meninos - 4ª

ESF Nelson Chaves Araújo - 5ª e 6ª

ESF Parque Comercial – 2ª e 3ª

ESF Parque Esperança l, ll e lll - 4ª e 5ª

ESF Pilar l e ll - 3ª e 4ª

ESF Pilar lll, lV e V - 4ª e 5ª

ESF São Bento l e ll - 4ª e 5ª

ESF Vila Urussaí - 5ª

ESF Cangulo l, ll, lll e l V - 4ª e 5ª

UBS Antonio Granja - 4ª e 5ª

UBS José Camilo / USF Parque Chuno – 3ª e 5ª



UNIDADES ESF: 3º DISTRITO

ESF Barro Branco - 2ª e 3ª

ESF Vila Maria Helena e Codora l, ll e lll - 5ª e 6ª

ESF Cristóvão Colombo - 4ª e 5ª

ESF Imbariê - 4ª e 5ª

ESF Jardim Anhangá l, ll, lll e l V – 2ª, 3ª e 4ª

ESF Nova Campina l, ll, lll e l V - 3ª e 4 ª

ESF Parada Angélica l, ll e lll - 3ª e 4ª

ESF Parque Eldorado l, ll e lll – 2ª e 3ª

ESF Santa Lúcia l e ll - 2ª e 3ª

ESF Taquara l e ll - 4ª e 5ª

ESF Parada Morabi l e ll - 4ª e 5ª



UNIDADES ESF: 4º DISTRITO

ESF Jardim Olimpo - 2ª e 3ª

ESF Santo Antonio da Serra - 3ª e 4ª

UBS Barão do Amapá - 2ª e 4ª