A caminho de Vitória, ciclistas conhecem Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

A caminho de Vitória, ciclistas conhecem Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 25/10/2021 11:50

Duque de Caxias - Curtindo os 40 dias de férias, os curitibanos Anderson Silva e Joyce Vietro saíram de bicicleta do Centro do Rio a caminho de Vitória, no Espírito Santo. Pedalando na Rodovia Washington Luiz, ao passarem pelo bairro Jardim Primavera, deram um intervalo na pedalada para conhecer a Prefeitura de Duque de Caxias.

“Pelas redes sociais vi que o prefeito Washington Reis está trabalhando muito em favor dos moradores”, afirmou.

Ele, carteiro há 17 anos, e sua acompanhante agente de saúde comunitária da cidade de Almirante Tamandaré, conhecida como a “Cidade dos Minérios”, estão maravilhados com o Rio de Janeiro.

“Estou levando comigo o boneco Carteirinho em homenagem a todos os carteiros do Brasil”, disse o sulista que duranta a viagem vai se hospedar na casa de amigos carteiros e em hostels pelo caminho.