A foto em forma de um laço tirada do gramado do Estádio do Casimiro de Abreu, representou marcou a união dos casimirenses na causa - Divulgação

Publicado 26/10/2021 13:52 | Atualizado 26/10/2021 13:56

Duque de Caxias - As atividades promovidas pela Prefeitura de Duque de Caxias, em alusão a Campanha Outubro Rosa, seguem no município no decorrer desta semana. Nesta quarta-feira (27/10), a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realiza a segunda edição do “Cultura e Turismo em Ação”, tendo como tema a prevenção ao câncer de mama. O evento acontece, das 9h às 13h, na Praça Roberto Silveira, Vinte e Cinco de Agosto.

O Cultura e Turismo em Ação oferecerá atividades artísticas e culturais como caricatura, oficinas, artesanato e atrações musicais. A Secretaria Municipal de Saúde estará presente disponibilizando serviços de agendamento de exames de mamografia, com a apresentação do encaminhamento médico, palestras e orientações voltadas para a prevenção ao câncer de mama. Também estão apoiando o evento as Secretarias de Segurança Pública, através do projeto Mulher Segura; Meio Ambiente e Proteção Animal, com distribuição de mudas de plantas; e Subsecretaria de Defesa Civil.

Serviço:

2ª Edição do Cultura e Turismo em Ação - Campanha Outubro Rosa

Local: Praça Roberto Silveira, Vinte e Cinco de Agosto

Horário: 9h às 13h

Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo