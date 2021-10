Reunião com diretores de UPH em Duque de Caxias - Divulgação

Reunião com diretores de UPH em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 26/10/2021 11:56

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do DAS (Departamento de Atenção à Saúde), realizou uma reunião com os diretores das UPHs (Unidades de Pronto Atendimento) da cidade e com a direção da UPA Parque Beira Mar. O objetivo era entender as necessidades dos gestores e alinhar propostas de resolutividades a fim de atender a população com maior eficácia.



A diretora do Departamento de Atenção à Saúde, drª Celia Guerra, abordou temas importantes para o bom funcionamento das unidades, como o relacionamento entre as direções, apresentação da necessidade de infraestrutura adequada, envio de dados ao DAS para respostas à Ouvidoria SUS, respostas aos processos administrativos e judiciais, metas de atendimentos de especialistas ambulatoriais, implantação de núcleos de regulação interna, elaboração de protocolo clínico e de comissões designadas pelo CREMERJ.



Guerra ainda salientou que a humanização na saúde abrange a mudança na gestão dos sistemas e altera o modo como pacientes e profissionais interagem entre si.

“Devemos fornecer, cada vez mais, um atendimento mais qualificado, com a proposta de unir o entendimento necessário do histórico do paciente e conhecimento técnico. Além disso, é preciso assegurar que sejam cumpridas as Políticas Públicas de Humanização”, explicou a diretora do DAS.



Já o secretário de Saúde do município, dr. Benito Acetta, ressaltou a importância do encontro devido a necessidade de entender as dificuldades de cada um.

“O município está em um processo de evolução na área da saúde. Outro ponto que deve ser destacado é a importância de registrar formalmente todas as necessidades das unidades com o objetivo de melhorar progressivamente o atendimento dos pacientes,” concluiu o gestor da pasta.