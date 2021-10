Unigranrio assina termo de cooperação com a Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 26/10/2021 16:30

Duque de Caxias - Na manhã desta terça-feira (26), a Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias e a Universidade Unigranrio assinaram um termo de doação de mobiliário e equipamentos para a rede municipal de ensino. A reunião aconteceu no auditório da secretaria e contou com a presença do vice-prefeito, Wilson Miguel, da secretária municipal de Educação, profª Roseli Duarte, do reitor da Unigranrio, Denis Lopes, e de todas as chefias de departamentos da Secretaria.



Durante o encontro, Denis Lopes contou que trabalha na área de Educação há 20 anos e que sempre estudou em escola pública.

“Quero explicar o porquê da decisão de uma iniciativa privada ajudar escolas públicas. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade sendo vendedor. Não nasci pronto. Eu sou um produto da escola pública de São Paulo e sou muito grato a ela. Hoje, o mínimo que eu posso fazer, a frente de uma instituição de ensino, é dar em troca para as pessoas que necessitam de apoio na área de educação”.



A profa Roseli Duarte agradeceu ao reitor pela iniciativa de doar os equipamentos e mobiliário para a Rede Pública de Ensino.

“Toda esta secretaria, através de seus representantes, está aqui reunida para agradecer a iniciativa da Unigranrio em olhar para a Rede Pública Municipal com empatia. Neste momento de pandemia, a Universidade doou equipamentos e mobiliário. Acredito que esta ação tem um viés de sensibilidade e um olhar holístico em relação ao futuro da própria Unigranrio. Muitos alunos que ingressam na instituição são oriundos da nossa rede municipal”, disse a gestora da pasta.



Duarte salientou ainda que esta doação possibilitou a ampliação de novas turmas na Rede de Ensino.

“Hoje, tivemos a possibilidade de aumentar o número de turmas, de abrir turmas no campo, na EJA, porque as carteiras doadas chegaram no momento certo. Reforço que a Educação é prioridade. Identificamos como temos avançado em infraestrutura, no resgate do que a pandemia nos tirou”, declarou a secretária de Educação.