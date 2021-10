Grande Rio inicia ensaios de comunidade - Mario Grave/Divulgação

Publicado 27/10/2021 15:43

Duque de Caxias - No dia 9 de novembro, a partir das 19 horas, o Acadêmicos do Grande Rio dará início aos ensaios de canto para a comunidade com vistas ao Carnaval 2022. Os encontros serão realizados todas as terças-feiras, na quadra da agremiação localizada na rua Almirante Barroso, 5, em Duque de Caxias, onde já vêm acontecendo, em igual dia e horário, os ensaios da bateria.

Nesse mesmo dia da semana, os interessados em desfilar nas alas de comunidade da escola deverão comparecer para realizar sua inscrição para as vagas remanescente. É preciso levar um documento de identificação, comprovante de residência e pagar uma taxa de 10 reais. Ser morador do município não é um requisito, mas é preciso comparecer aos ensaios para garantir a vaga. A secretaria abre às 15 horas para a recepção dos interessados.

Serviço:

Ensaio de comunidade do Acadêmicos do Grande Rio

Início: 9 de novembro

Horário: 19 horas

Local: Quadra da Grande Rio – Rua Almirante Barroso, 5 – Duque de Caxias

Entrada gratuita