Defesa Civil de Caxias vai realizar exercício simulado - Divulgação

Defesa Civil de Caxias vai realizar exercício simuladoDivulgação

Publicado 27/10/2021 14:54

Duque de Caxias - Foi realizada nesta quarta-feira (27), na sede da ASSECAMPE (Associação das Empresas de Campos Elíseos), a primeira reunião para o exercício simulado da Defesa Civil de Duque de Caxias que, este ano, será realizado na manhã do dia 04 de dezembro, com o “transbordamento” da Barragem de Saracuruna, em Xerém. Durante o exercício, 100 famílias serão retiradas e orientadas a deixarem suas residências com o auxílio de agentes públicos, voluntários da Rede Bravo e do processo Apell.

Realizado anualmente, o simulado conta com a participação de agentes da Defesa Civil estadual, municipal, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros, Reduc, Polícia Militar e de órgão municipais (secretarias de Saúde, Segurança, Obras, Assistência Social), além de voluntários e lideranças comunitárias.

O cenário será a elevação da barragem de Saracuruna e a desocupação de 100 residências do entorno, após os alertas de perigo emitidos pela Defesa Civil, evitando, com isso, possíveis vítimas se houver transbordamento e risco de deslizamento do talude (terreno em declive, encosta).

“Os exercícios simulados da Defesa Civil de Duque de Caxias acontecem regularmente nas regiões consideradas de risco para deslizamentos e inundações. Nos treinamentos para os procedimentos em situações de emergência, com o apoio de agentes públicos e voluntários, sempre alcançamos êxito”, disse o superintendente da Defesa Civil de Duque de Caxias, André Xavier.

Participaram da reunião representantes da Refinaria Duque de Caxias, do GOPP - Grupamento de Operações com Produtos Perigosos, do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar, o diretor do setor de Proteção Comunitária da Defesa Civil e coordenador do Processo Apell, Ariel Blanco, lideranças comunitárias e representantes das secretarias municipais envolvidas nas ações do simulado. Fotos: Divulgação Defesa Civil