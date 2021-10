Caxias faz mutirão de segunda dose antecipada nesta quarta | Duque de Caxias | O Dia

Vacinação da Covid em Duque de Caxias - Divulgação

Vacinação da Covid em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 27/10/2021 08:36

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira (27/10) a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove um mutirão de segunda dose antecipada da vacina Pfizer para todos que foram vacinados nos dias 11, 13, 14, 15 e 16 de agosto. É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.

A vacinação para pedestres, acontece das 8h às 16h, nos seguintes locais:

CER IV (Sarapuí)

UPH Campos Elíseos

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém

UPH Equitativa

UBS Barão do Amapá

UBS Antônio Granja

UBS Beira Mar

ESF Parque Felicidade

ESF Jardim Gramacho IV

ESF Gramacho I, II e III

ESF Olavo Bilac

ESF Mangueirinha

ESF Calundu

ESF Vila São Luiz

ESF Jardim Leal

ESF Cidade dos Meninos

ESF Parque Esperança

ESF Pilar I e II

ESF Pilar III, IV e V

ESF São Bento

ESF Cangulo

ESF São Cristóvão

ESF Imbariê

ESF Jardim Anhangá

ESF Nova Campinas

ESF Parada Angélica

ESF Taquara

ESF Parada Morabi

ESF Santo Antônio da Serra



A vacinação de primeira, segunda e terceira doses contra a Covid-19 acontece também, nesta quarta-feira (27), no Busão da Vacina, que estará na Vila Rosário (Instituto Vila Rosário - Rua Gal. Taumaturgo, Lote 18, Qd 4), das 9h às 12h, para os seguintes grupos: primeira dose para todas as pessoas a partir dos 12 anos; segunda dose para faltosos e quem está no prazo de todas as vacinas; e terceira dose (reforço) para idosos (60 anos ou mais com prazo de 6 meses da segunda dose).

A vacinação com as três doses acontece também, até sexta-feira (29/10), nos seguintes locais: no Hospital Municipal Duque, UPH Campos Elíseos, UPH Equitativa, UPH Imbariê, UPH Pilar, UPH Saracuruna, e UPH Xerém.



No CMSDC - Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro), a vacinação segue, até sexta-feira (29/10), para os seguintes grupos: primeira dose para gestantes, puérperas e lactantes (a partir de 12 anos). Este grupo também pode ser vacinado no CRAESM de Xerém; segunda dose para faltosos de todas as vacinas; e terceira dose (reforço) para pessoas imunossuprimidas e idosos (com 60 anos ou mais com prazo de seis meses da segunda dose). Verifique a lista das imunodeficiências que podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, no site da Prefeitura: (www.duquedecaxias.rj.org.br).

É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação (segunda e terceira doses) e documentos de identificação com CPF e foto (todos os grupos). O atendimento será para pedestres.



Programação fixa



Durante todo o mês de outubro, as unidades de ESF - Estratégia de Saúde da Família e as UBS- Unidade Básica de Saúde vão manter um calendário fixo de vacinação contra a COVID-19. Todas essas unidades vão disponibilizar a primeira dose para adolescentes e adultos; a segunda dose de todas as vacinas; além da terceira dose (reforço) para os idosos, a partir de 60 anos, que tenham completado seis meses da aplicação da segunda dose.



A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.