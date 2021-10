Prefeitura entrega van para alunos de colégio municipal em Xerém - Divulgação

Publicado 27/10/2021 15:26

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, entregou, nesta quarta-feira (27), aos alunos da E.M Embaixador Oswaldo Aranha, uma van para realizar o transporte dos estudantes. A unidade situada em Xerém atende 303 alunos do Pré-escolar a EJA (Educação de Jovens e Adultos).



Segundo a diretora da escola, profª Janete Pereira Ferraz, a aquisição do veículo foi muito importante para garantir o acesso dos alunos que residem no bairro Café Torrado.

“A secretaria presta um atendimento de qualidade a todos os alunos que precisam do transporte para ter garantido o seu direito à educação”.



Para a secretária municipal de Educação, profª Roseli Duarte, os veículos destinados ao transporte escolar devem assegurar aos alunos da Rede Municipal de Ensino segurança e conforto.

“Estou muito feliz com mais esta conquista. Lutamos sempre por uma educação de qualidade que envolve também o transporte diário das nossas crianças com segurança”, declarou a gestora.



Durante o evento, o prefeito Washington Reis falou sobre a importância de trabalhar com compromisso, respeito e salientou também que o transporte escolar é fundamental para o acesso e permanência dos alunos na escola.

“Temos o dever de garantir a segurança e qualidade ao transporte dos alunos e reduzir a evasão escolar”, declarou o prefeito.