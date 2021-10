Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemia - Divulgação

Publicado 27/10/2021 16:30

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue nesta quinta-feira (28/10) com o mutirão de segunda dose antecipada da vacina Pfizer para todos que foram vacinados nos dias 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de agosto. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a obrigatoriedade da apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.

A vacinação para pedestres, acontece das 8h às 16h, nos seguintes locais:

- Hospital Municipal Duque

- CER IV (Sarapuí)

- UPH Campos Elíseos

- UPH Imbariê

- UPH Pilar

- UPH Saracuruna

- UPH Xerém

- UPH Equitativa

- UBS Alaíde Cunha

- UBS Antônio Granja

- UBS José Camilo

- ESF Beira Mar I e II

- ESF Dois irmãos

- ESF Trevo das Missões

- ESF Otacílio da Silva I e II

- ESF Mangueirinha

- ESF Vila Leopoldina

- ESF Copacabana

- ESF Nelson Chaves Araújo

- ESF Pq Esperança I, II, III

- ESF Pilar III, IV e V

- ESF São Bento

- ESF Vila Urussaí

- ESF Cangulo

- ESF Parque Chuno

- ESF Maria Helena e Codora

- ESF Cristóvão Colombo

- ESF Imbariê

- ESF Taquara I e II

- ESF Parada Morabi

A vacinação de primeira, segunda e terceira doses contra a Covid-19 acontece também nesta quinta-feira (28), das 9h às 12h, para os seguintes grupos: primeira dose para todas as pessoas a partir dos 12 anos; segunda dose para faltosos e quem está no prazo de todas as vacinas; e terceira dose (reforço) para idosos (60 anos ou mais com prazo de 6 meses da segunda dose). A vacinação com as três doses acontece, até sexta-feira (29/10), nos seguintes locais: no Hospital Municipal Duque, UPH Campos Elíseos, UPH Equitativa, UPH Imbariê, UPH Pilar, UPH Saracuruna, e UPH Xerém.

No CMSDC - Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro), a vacinação também segue, até sexta-feira (29/10), com a primeira dose para gestantes, puérperas e lactantes (a partir de 12 anos). Este grupo também pode ser vacinado no CRAESM de Xerém; segunda dose para faltosos de todas as vacinas; e terceira dose (reforço) para pessoas imunossuprimidas e idosos (com 60 anos ou mais com prazo de seis meses da segunda dose). Verifique a lista das imunodeficiências que podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, no site da Prefeitura: (www.duquedecaxias.rj.org.br).

É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação (segunda e terceira doses) e documentos de identificação com CPF e foto (todos os grupos). O atendimento será para pedestres.

Programação fixa

Durante todo o mês de outubro, as unidades de ESF - Estratégia de Saúde da Família e as UBS- Unidade Básica de Saúde vão manter um calendário fixo de vacinação contra a COVID-19. Todas essas unidades vão disponibilizar a primeira dose para adolescentes e adultos; a segunda dose de todas as vacinas; além da terceira dose (reforço) para os idosos, a partir de 60 anos, que tenham completado seis meses da aplicação da segunda dose. Veja a lista das unidades no site da PMDC.

A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.