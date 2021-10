Estado do Rio recebe 365 mil doses, mas capital segue com vacinação dos adolescentes suspensa - Cléber Mendes/Agência O Dia

Estado do Rio recebe 365 mil doses, mas capital segue com vacinação dos adolescentes suspensaCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 29/10/2021 10:19

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira (29/10), a Prefeitura de Duque de Caxias vacina com a segunda dose antecipada da Pfizer todos aqueles que estão agendados para todos os dias do mês de novembro e até 20 de dezembro. Os faltosos, que perderam o prazo da segunda dose da Pfizer, também poderão ser imunizados. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a obrigatoriedade da apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.

A segunda dose antecipada e para faltosos da Pfizer, acontece com o Busão da Vacina, das 8h às 16h, na Praça do Pacificador (Centro), e nas seguintes unidades de saúde:

Hospital Municipal Duque

CER IV (Sarapuí)

UPH Campos Elíseos

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém

UPH Equitativa

UBS Dr. José de Freitas

UBS Alaíde Cunha

UBS Sarapuí

UBS Dr. Antônio Granja

UBS José Camilo dos Santos

ESF Trevo das Missões l, ll e lll

ESF Nelson Chaves Araújo

ESF Vila Maria Helena e Codora l, ll e lll

ESF Jardim Gramacho I, II, III e V