Outubro Rosa: Caxias realiza ação na Praça Roberto Silveira

Publicado 29/10/2021 10:05 | Atualizado 29/10/2021 10:07

Duque de Caxias - A praça é do povo, já dizia o poeta. A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, foi até onde o povo está, com a segunda edição do “Cultura e Turismo em Ação”, que teve como tema a prevenção e o combate ao câncer de mama e de colo de útero. A Praça Roberto Silveira foi palco de várias atividades voltadas para a Campanha Outubro Rosa.

O evento contou com a presença do vice-prefeito, Wilson Miguel, das subsecretárias, Simone Sangelis, de Cultura, e Lídia Malafaia, de Turismo, além do apoio das secretarias municipais de Saúde, Segurança Pública, Meio Ambiente e Proteção Animal, e da Subsecretaria de Defesa Civil. Dezenas de mulheres tiveram acesso a serviços de agendamento de consultas e exames, como preventivo e mamografia.



A ginecologista e coordenadora da Saúde da Mulher do Centro Municipal de Saúde (CMSDC), Drª Margareth Nóbrega, foi a responsável em receber as mulheres na tenda da saúde, onde eram disponibilizadas informações quanto ao cuidado e a prevenção ao câncer de mama e de útero, além de fazer agendamentos de consulta e encaminhamentos para realização de exames de preventivo e mamografia.

“Trazer a Campanha Outubro Rosa para a praça é muito importante para aumentar o acesso das mulheres a esses serviços tão necessários, como a prevenção e o rastreio da doença. Hoje, estamos disponibilizando para essas mulheres a marcação de consulta com ginecologista, além de agendamento de exames de preventivo e de mamografia. Facilitar o acesso a esses serviços é reafirmar o cuidado do município com a saúde da mulher”, destacou Dra Margareth Nóbrega.



A proteção e o combate à violência contra a mulher também fez parte da ação, com a presença da coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Neusely Pereira, e da terapeuta Yara Colombini, do projeto Mulher Segura, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Segurança Pública. A Patrulha, criada em março de 2016, realiza um serviço pioneiro no combate e prevenção a violência contra a mulher, através da Guarda Municipal, no município de Duque de Caxias. Nesses quatro anos de atuação, o projeto tem índice zero de ocorrência de perca (morte de mulheres) nos casos envolvidos. A Patrulha Maria da Penha disponibiliza o número 0800 26 3434 para o contato com a população.

As atividades artísticas também foram destaque no evento, com a apresentação do cantor Índio, com o melhor da MPB, dos grupos de teatro e artistas fantasiados, e com a visita às barracas da tradicional Feira de Artesanato que acontece todas as quintas-feiras no local. Foi uma verdadeira manhã de festa, com muita saúde, alegria e diversão!