Obras de infraestrutura chegam no Jardim Vale do Sol, em Caxias - Divulgação

Obras de infraestrutura chegam no Jardim Vale do Sol, em CaxiasDivulgação

Publicado 29/10/2021 10:35 | Atualizado 29/10/2021 13:04

Duque de Caxias - O carro do prefeito Washington Reis (MDB) foi atacado por vários disparos de tiros, na manhã desta sexta-feira, 29, enquanto ia visitar obras de pavimentação e drenagem que estão sendo feitas na região do bairro Parque Paulista. O incidente ocorreu na altura da Rua Tolstoi. De acordo informações da equipe de Reis, apesar do susto, todos estão bem e ninguém ficou ferido.

"Nós fomos visitar obras ali da região. A criminalidade se assustou com a nossa entrada, nossos seguranças reagiram, e nós conseguimos entrar dentro do carro e sair de lá. Mandaram muito tiro pra cima da gente. Graças a Deus, tudo sob controle agora. Foi algo sinistro", afirmou Washington Reis.

A Polícia Militar informou que policiais do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram verificar informação de disparos de arma de fogo nas proximidades da Rua 24, em Parque Paulista, na manhã desta sexta-feira (29/10). No local, a equipe não encontrou possíveis vítimas e ou criminosos. Policiais estão na região realizando buscas.

Já a Polícia Civil disse que investiga o caso, e descartou motivação política.

Carro do irmão também foi alvo de tiros

No último dia 20, o carro do deputado federal Gutemberg Reis (MDB) foi alvo de disparos. O parlamentar não estava no veículo no momento. Segundo a assessoria de imprensa do deputado, que é irmão do prefeito de Caxias, Washington Reis (MDB), um segurança estava no carro a caminho da casa de Gutemberg Reis para levá-lo ao aeroporto de onde voltaria para Brasília. O ataque aconteceu enquanto o segurança dirigia pela Estrada Rio do Ouro, na altura do Km 51, em Xerém.