Publicado 30/10/2021 11:24

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense vai ganhar o primeiro colégio estadual cívico militar. O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, esteve em Nova Campinas, visitando as instalações onde será implantada a unidade de ensino. Além dessa, já há o planejamento para uma segunda escola, no mesmo modelo, no prédio do antigo Colégio Coca, no Centro do município. As unidades serão implementadas graças a uma parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Para o prefeito Washington Reis, "o modelo de educação cívico militar é um verdadeiro sucesso. Estamos vendo isso de perto, no III Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro, no Gramacho, e vamos ampliar esse sistema, cada vez mais, implantando-o em outras unidades da rede. Agradeço muito pelo apoio do governador Cláudio Castro e de toda a equipe da Secretaria de Estado de Educação por esta grande oportunidade para os nossos estudantes", destacou o prefeito.

O período de matrículas para o Colégio Estadual Cívico Militar de Nova Campinas vai ser aberto de 10/11 a 05/12, para alunos entre 13 e 17 anos de idade, que não tenham nenhuma disciplina em dependência, pelo site do Programa Matrícula Fácil, no endereço eletrônico www.matriculafacil.rj.gov.br .



Estiveram presentes, o prefeito Washington Reis, o deputado federal Gutemberg Reis, o deputado estadual Rosenverg Reis, o subsecretário de Estado de Educação, Leonardo Moraes, a diretora regional administrativa da Metropolitana V, Aline Medeiros, a secretária municipal de Educação de Duque de Caxias, Roseli Duarte, o presidente da Fundec, Jonas Santana, e a diretora de Educação da Fundação, Alcineia Oliveira, além de funcionários e alunos da unidade escolar.