Vacinação antirrábica é adiada por conta do Covid-19Divulgação: Secretária de Saúde

Publicado 01/11/2021 15:51

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue com a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos no município. Nos dias 03 e 04 serão contemplados os bairros Olavo Bilac e Saracuruna.

A vacinação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, já imunizou mais de 40 mil cães e gatos nos quatro distritos, desde o início da campanha, em maio.



Veja a programação e os endereços dos pontos de vacinação de cães e gatos, sempre das 9h às 12h:

* 03/11 – Quarta-Feira: Escola Municipal Gustavo Ambrust - Praça Otávio Carneiro - Bairro Olavo Bilac



* 04/11 – Quinta-Feira: CIEP Paulo Mendes Campos (Em frente a UPH de Saracuruna) - Bairro Saracuruna



* Ponto Fixo de Vacinação: Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (Av. Actura, n. 30 – Campos Elíseos) - De segunda a sexta-feira, das 14h às 16h.