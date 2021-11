Duque de Caxias divulga calendário de matrículas para a rede municipal - Divulgação

Duque de Caxias divulga calendário de matrículas para a rede municipalDivulgação

Publicado 01/11/2021 16:37

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nesta segunda-feira, 01, o Calendário de Matrículas para o ano letivo de 2022. Os pais e responsáveis devem ficar atentos para a data das inscrições. Os alunos que já são da rede devem realizar a renovação de matrícula de 01 a 12/11, na mesma unidade escolar em que estudam. Aqueles que irão renovar por migração interna deverão comparecer à unidade de destino, de 12/11 a 23/11.

Já as inscrições para alunos novos de 1 a 3 anos (Creche) e 4 a 5 anos de idade, do 1º ao 9º Ano de Escolaridade com deficiências, transtornos globais no desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, deverão ser efetuadas de 22 a 26/11. Para os estudantes novos, de 4 e 5 anos de idade, do 1º ao 9º Ano de Escolaridade e EJA (Educação de Jovens e Adultos) as inscrições deverão ser realizadas de 29/11 a 08/12, de forma online, através do endereço eletrônico smeduquedecaxias.rj.gov.br/matrícula.

Os responsáveis legais que desejarem inscrever as crianças de 1 a 3 anos de idade (Creche) para o sorteio de vagas também terão o prazo de 29/11 a 08/12. Segundo a secretária municipal de Educação, Profª Roseli Duarte, no momento da inscrição no site os pais deverão estar munidos da Certidão de Nascimento da criança. Na ausência do documento, é preciso procurar a Coordenadoria de Assistência ao Educando na sede da Secretaria.

“Se houver duplicidade de inscrições, a Central de Matrícula excluirá a mais antiga e será considerada válida aquela que for mais atual. Já a renovação de matrícula será garantida, para a continuidade de estudos na mesma unidade escolar no ano letivo de 2022, aos estudantes da Rede Municipal de Ensino”, explicou a secretária de Educação de Duque de Caxias.