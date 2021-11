Duque de Caxias vai lançar hotel escola - Divulgação

Publicado 03/11/2021 15:19 | Atualizado 03/11/2021 16:21

Duque de Caxias - A Prefeitura vai lançar, nesta quarta-feira, 03, às 19h, o Hotel Escola de Duque de Caxias. O projeto funcionará na antiga hospedagem de executivos da extinta Fábrica Nacional de Motores (FNM), em Xerém, no quarto distrito, que está passando por uma reforma e será transformada em hotel escola.

Localizado em uma colina, na Rua Doutor Sabino Arias, o prédio já hospedou também atletas do Centro de Treinamento do Fluminense. A reforma está sendo feita pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil. O prédio conta com 20 suítes, salão, hall de entrada, cozinha e bar, entre outras dependências. A área externa ganhará um grande lounge, jardim, bar e uma piscina de 126 m².

Fábrica Nacional de Motores



A FNM foi uma empresa de economia mista fundada pelo Governo Federal, em 1942, no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo inicial de produzir motores de avião. Em 1946, foi transformada em sociedade anônima e autorizada a fabricar tratores agrícolas. Posteriormente, passou a produzir veículos de transporte, sobretudo caminhões. Em 1968, teve seu controle acionário transferido para a empresa italiana Alfa Romeo. Comprada pela Fiat, em 1976, desativou a fábrica dois anos depois. As instalações da fábrica de Xerém produziram ainda carrocerias da Ciferal e da Marcopolo. A FNM foi uma empresa de economia mista fundada peloem 1942, no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo inicial de produzir motores de avião. Em 1946, foi transformada em sociedade anônima e autorizada a fabricar tratores agrícolas. Posteriormente, passou a produzir veículos de transporte, sobretudo caminhões. Em 1968, teve seu controle acionário transferido para a empresa italiana Alfa Romeo. Comprada pela Fiat, em 1976, desativou a fábrica dois anos depois. As instalações da fábrica de Xerém produziram ainda carrocerias da Ciferal e da Marcopolo.