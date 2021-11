Ônibus da vacinação vai percorrer bairros de Duque de Caxias - Divulgação

Ônibus da vacinação vai percorrer bairros de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 03/11/2021 16:51

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, estará nesta quarta e quinta-feira (04 e 05/11), com o Busão da Vacina, das 8h às 17h, na Praça do Pacificador, Centro, para a aplicação da primeira, segunda e terceira doses da vacina Pfizer. A vacinação com as três doses da Pfizer também acontece no CER IV (Sarapuí) e no CRAS da Figueira (Rod. Washington Luiz, s/n), das 8h às 15h, até a sexta-feira.

A vacinação com a primeira, segunda e terceira doses de todas as vacinas (Coronavac, Astrazeneca e Pfizer) também segue no município até a sexta-feira (05/11), das 8h às 15h, no Hospital Municipal Duque, UPH Campos Elíseos, UPH Equitativa, UPH Imbariê, UPH Pilar, UPH Saracuruna, e UPH Xerém.

Poderão receber as vacinas os seguintes grupos: primeira dose para todas as pessoas a partir dos 12 anos; segunda dose para faltosos e quem está no prazo de todas as vacinas. No caso da vacina Pfizer, terá a segunda dose antecipada para quem está agendado para até 20 de dezembro; e terceira dose (reforço) para idosos (60 anos ou mais com prazo de 6 meses da segunda dose).

No CMSDC - Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro), a vacinação segue, até sexta-feira (05/11), para os seguintes grupos: primeira dose para gestantes, puérperas e lactantes (a partir de 12 anos). Este grupo também pode ser vacinado no CRAESM de Xerém; segunda dose para faltosos de todas as vacinas; e terceira dose (reforço) para pessoas imunossuprimidas e idosos (com 60 anos ou mais com prazo de seis meses da segunda dose). Verifique a lista das imunodeficiências que podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, no site da Prefeitura: (www.duquedecaxias.rj.org.br).

É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação (segunda e terceira doses) e documentos de identificação com CPF e foto (todos os grupos). O atendimento será para pedestres.