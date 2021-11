Washington Reis em reunião com representantes da Firjan sobre tecnologia 5G - Juan Vinícius/Divulgação

Publicado 04/11/2021 11:27

Duque de Caxias - A tecnologia 5G é uma realidade e Duque de Caxias já está se preparando para receber a internet de ultra velocidade. O prefeito Washington Reis participou de uma reunião com representantes da Firjan para debater a modernização das leis municipais com a chegada da tecnologia 5G. Municípios que estiverem alinhados com a legislação federal (Lei das Antenas - 13.116/2015 e decreto 10.480/2020) deverão ser priorizados para receberem investimento das operadoras, conforme item no edital da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Firjan e Abrintel estão oferecendo apoio técnico e jurídico para que os municípios avancem na redação das leis. Participaram do encontro, além do prefeito, o diretor das relações institucionais da Firjan, Márcio Fortes; Roberto Leverone, presidente da Firjan Caxias e Região; Fernanda Queiroz, coordenadora da Firjan Caxias e Região; Tatiana Abranches, gerente jurídica empresarial da Firjan; o secretário de Fazenda e Planejamento, Carlos Mello; o subsecretário de Fazenda, Plínio Magalhães Fonseca; o secretário de Urbanismo, Leandro Guimarães; o secretário de Governo, João Brecha; e o vice-prefeito Wilson Miguel.

Rede 5G

Para a implementação concreta da nova tecnologia de cobertura móvel será necessário aumento expressivo no número de antenas, dada suas características técnicas. Os equipamentos são menores, silenciosos e ocuparão espaços mais comuns, como postes de iluminação, sinais de trânsito, fachadas e telhados de prédios e residências, áreas públicas e mobiliário urbano, entre outros. O compartilhamento de infraestrutura também passa a ser relevante, pois diminui a redundância de investimentos, contribuindo para a eficiência na alocação dos recursos privados, que poderão ser reorientados para a expansão e aumento da qualidade dos serviços, e para a melhoria do ambiente urbano e rural.