Publicado 05/11/2021 11:00

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis recebeu o governador Cláudio Castro para pelo menos dois compromissos em comum na cidade da Baixada Fluminense. Primeiro, os dois entregaram 10 novas viaturas para a Guarda Municipal e, logo após, fizeram uma visita às instalações do Centro de Distribuição do Magazine Luiza, em Xerém, no quarto distrito.



A gigante do comércio varejista brasileiro ocupa, atualmente, uma área de 30 mil m² no chamado GLP Duque de Caxias I, um parque logístico desenvolvido de acordo com conceitos modernos, infraestrutura completa, que reúne localização estratégica e segurança, possibilitando a instalação de empresas e indústrias de vários segmentos.

Somente a Magazine Luiza garante a oferta de 300, com funcionários trabalhando em três turnos, expedindo uma média de 400 mil produtos por mês. Há previsão de expansão da área da empresa para 80 mil m² e contratação de mais colaboradores para o atendimento à demanda de Black Friday, final de ano e para a ampliação do CD. A área de abrangência das entregas que saem do Centro de Distribuição de Duque de Caxias alcança todo o Rio de Janeiro e alguns outros estados do entorno.Para o prefeito Washington Reis, “o município desó tem a crescer com a chegada de grandes empresas, como a Magalu e tantas outras que estão se instalando por aqui. Nós garantimos a desburocratização, estamos investindo em infraestrutura e segurança para trazer, cada vez mais, grandes investidores e parceiros para a nossa cidade”, explicou o prefeito.O governador Cláudio Castro destacou que “o Rio de Janeiro, hoje, vive outra realidade porque, agora, nós somos parceiros do empreendedor. Queremos apoiar as empresas que têm interesse em se estabelecer aqui, pois a nossa população só tem a ganhar. Conseguimos criar um novo ambiente para os negócios, o que vai gerar cada vez mais emprego e renda, dando dignidade ao cidadão”, disse Castro.Com relação à nova frota da Guarda Municipal, foram entregues 10 viaturas que serão utilizadas para o patrulhamento preventivo na cidade. Os veículos serão usados pelas equipes de trânsito, ronda escolar, patrulha ambiental, força de choque e, responsável pelo trabalho de combate à violência contra a mulher no município. O objetivo é aumentar a segurança e o patrulhamento das ruas da cidade.O Magalu é uma das empresas que estão instaladas no parque logístico. No local, com 222 mil m², são feitas as operações de cinco clientes com geração de mil empregos diretos. Os setores atendidos pelo parque são varejo, farmacêutico e serviços logísticos, sendo 90% das operações relacionadas ao e-commerce.O parque está finalizando as obras da última fase, enquanto o novo GLP Duque de Caxias II está na etapa de licenciamento. As obras devem ser iniciadas em 2022. O empreendimento terá cerca de 114 mil m² de área locável, ao lado do GLP Duque de Caxias I. A construção deve gerar 600 novos empregos.