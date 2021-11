Duque de Caxias vai lançar hotel escola - Divulgação

Publicado 04/11/2021 18:36

Duque de Caxias - Em breve, o município de Duque de Caxias vai ganhar o seu primeiro Hotel Escola voltado para a formação de profissionais nas áreas de gastronomia e hotelaria. O projeto foi lançado pelo prefeito Washington Reis, no espaço onde por muito tempo funcionou o antigo Hotel da FNM, no distrito de Xerém.

O prédio, localizado em uma colina, na Rua Doutor Sabino Arias, foi construído para abrigar a antiga hospedagem de executivos da extinta Fábrica Nacional de Motores (FNM). Desde 2007, o prédio que pertence aestava cedido ao Fluminense Football Club. Com a retomada da área pela administração municipal, a Secretaria Municipal de Obras deu início à reforma do espaço, que conta com 20 suítes, salão, hall de entrada, cozinha e bar, entre outras dependências. A área externa ganhará um grande lounge, jardim, bar e uma piscina de 126 m².O prefeito Washington Reis destacou a importância da retomada da área, não só como forma de preservar a história, mas também pelo que o espaço deverá se tornar, como referência para a cultura e para o turismo no município. O projeto do Hotel Escola de Duque de Caxias ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o apoio educacional da

“Esse é um projeto antigo da nossa gestão, mas que só agora estamos recebendo recursos para fazer acontecer. Essa área, onde o antigo hotel da FNM foi construído, é diferenciada por suas belezas e atrativos naturais, além do potencial histórico, cultural e turístico que tem a oferecer. Aqui, vamos criar um polo que vai unir o melhor da hotelaria e gastronomia, com formação de profissionais qualificados para trabalhar nos melhores hotéis e restaurantes. Vamos formar gerentes, garçons, metres, cozinheiros, camareiras, dando ênfase para o ensino bilíngue. Vai ser uma formação diferenciada, gratuita e acessível a todos!”, explicouVereadores, secretários municipais, além do vice-prefeito Wilson Miguel e do, também reforçaram em suas falas a importância do projeto do Hotel Escola para a retomada do turismo no município de Duque de Caxias.