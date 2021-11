Fundec e Fundação Cecierj planejam reestruturação de polo - Divulgação

Publicado 04/11/2021 19:16

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira, 05, a partir das 18h, a Prefeitura de Duque de Caxias vai iniciar o processo de revitalização da infraestrutura do prédio onde funciona um dos polos da Fundação Cecierj, localizado no município.

A cerimônia também vai marcar a renovação do convênio entre a administração municipal, através da Fundec, e o Cecierj, por meio do consórcio Cederj. Na unidade de Duque de Caxias são oferecidos cursos de graduação semi-presencial e à distância, além do vestibular social. O novo acordo vai implantar no local o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA).

A Fundação Cecierj, em Caxias, fica localizada na Rua Marechal Floriano, 555 - Jardim 25 de Agosto.

Quem quiser mais informações, deve acessar o site da Fundação (fundec.rj.gov.br), ou entrar em contato, através do whatsapp, no número (9 7464-6089).