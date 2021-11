Uma pessoa tentou duas vezes obter o comprovante sem ser vacinada - Divulgação

Publicado 05/11/2021 16:33

Duque de Caxias - Neste sábado (06/11), a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, fará vacinação com a segunda dose de Pfizer antecipada, para aqueles que estão agendados até 22 de dezembro. Também terá vacinação com a primeira dose (para pessoas acima de 12 anos), segunda dose (para os faltosos de todas as vacinas) e terceira dose para idosos (60 anos ou mais com prazo de 6 meses da segunda dose).



A vacinação acontece, das 8h às 15h, nos seguintes locais:



Praça do Pacificador (Busão da Vacina)

CER IV

UPH Campos Elíseos

UPH Equitativa

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém

É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.