Feira do Caxias Shopping vai ocorrer no fim de semana - Leonardo Simplicio/Divulgação

Feira do Caxias Shopping vai ocorrer no fim de semanaLeonardo Simplicio/Divulgação

Publicado 05/11/2021 16:04

Duque de Caxias - Neste fim de semana, 6 e 7 de novembro, o Caxias Shopping realiza mais uma edição da Feira Caxias Shopping, evento indoor que acontece há 10 anos no empreendimento e reúne pequenos produtores da área rural do município e agricultores familiares que trabalham com cultivo de alimentos sem agrotóxicos e agroecológicos.

A feira, que sempre aconteceu aos domingos, ganhará mais dias no calendário. A partir dessa edição, o evento acontecerá também aos sábados, todo 1º e 3º fim de semana de cada mês, oferecendo mais oportunidades para o público comprar produtos de qualidade. Desde setembro, outra novidade é a participação de expositores da APAT – Associação dos Produtores Agropecuários da Taquara – Duque de Caxias, formada por 26 visitantes que apresentam produtos como legumes e hortaliças, variedade de frutas, cacau, polpa de cupuaçu, kombucha e derivados, ovos e tilápia.

Além de hortaliças, frutas e plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como PANCs – como caruru, capiçoba, taioba, jurubeba, azedinha e ora-pro-nobis -, a feira também dispõe de chás, temperos e deliciosos produtos artesanais, como bolos, pas, sucos, licores, compotas, geleias, antepastos, chutney, chocolates orgânicos entre outros.

A Feira Caxias Shopping faz parte do projeto "Caxias Shopping Sustentável", que tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida da comunidade e do ambiente onde estamos inseridos. Além de movimentar a economia criativa e incentivar os produtores locais, o evento é uma oportunidade para quem busca uma alimentação mais saudável e deseja adquirir produtos cultivados sem aditivos químicos. Outro ponto alto da feira é a possibilidade de o cliente tratar diretamente com o produtor, podendo conhecer sua história e saber detalhes sobre o cultivo dos alimentos que chegarão à sua mesa.

A Feira Caxias Shopping é uma parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A visitação é gratuita e o evento acontece, das 12h às 18h, no corredor da Renner.