Publicado 05/11/2021 15:07

Duque de Caxias - O empreendedorismo segue em alta na cidade da Baixada Fluminense. Os irmãos Phelipe e Victor Lourenço, da Bambu Sucos e Bruno Bastos, do Brownie do Bbzão, inauguraram o Torra Cafeteria, um novo espaço de convivência. A ideia surgiu em um bate-papo informal com aquele cafezinho entre amigos, que são apaixonados pela bebida.

Em busca da melhor experiência do café, o pontapé inicial foi contratar a consultoria do barista Bruno Couto, do Café Couto, que faz todo o processo desde a colheita do café no Vale do Café, no interior do estado, a torrefação e entrega do produto.

“Eu sou um apaixonado pelo café e já tinha essa ideia de abrir uma cafeteria, o Bbzão jogou a brasa na ideia e começamos a fazer o projeto”, diz Phelipe Lourenço, sócio do Torra Cafeteria.



"Desde sempre no comércio como vendedor, bebo café e não vivo sem. Então reuni a vontade de empreender no ramo, com o amor ao café", afirmou Bruno Bastos (Bbzão).

“Sempre fui apaixonado por gastronomia, quando surgiu a ideia de montar uma cafeteria não pensei duas vezes. Logo garanti a minha vaga no curso de barista com a nossa equipe. Estamos buscando trazer uma experiência única e inesquecível aos nossos clientes e amigos”, finalizou Victor Lourenço.



A loja fica aberta de segunda a sexta, das 8h às 18h, e fica na Rua Professor José de Souza Herdy, 1270 - loja D - 25 de agosto. O Instagram é @torracafeteria.