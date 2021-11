Fundec - Divulgação

FundecDivulgação

Publicado 08/11/2021 13:16

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira, 08, a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e da Fundec, deu início ao período de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) de cadastro para a vaga de professor de mandarim. O prazo vai até o dia 30/11 e os interessados devem se inscrever através do site da Fundação.

O resultado final será divulgado no dia (07/12), no portal da Fundec, em www.fundec.rj.gov.br . Os selecionados vão atuar no curso de mandarim, idioma falado em grande parte do território da China. A carga horária de trabalho será de 40 horas e os candidatos deverão atender aos requisitos básicos disponíveis no edital para efetuar a inscrição.

Quem quiser mais informações, deve acessar o site da Fundec, ou entrar em contato, através do whatsapp, no número 97464-6089.