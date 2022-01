Caxias Shopping recebe projeto "Ponto de Leitura" neste sábado

Caxias recebe Ponto de Leitura do Sesc Rio - Divulgação

Publicado 14/01/2022 14:26

Duque de Caxias - Neste sábado, 15 de janeiro, o Caxias Shopping recebe, pela primeira vez no ano, o projeto “Ponto de Leitura”, do Sesc Rio. O projeto, que faz parte do calendário de eventos fixos do empreendimento desde 2019, retorna com edições mensais no shopping, agora sempre no terceiro sábado do mês, com novo horário, das 13h às 16h.

O “Ponto de Leitura” oferece no mall uma extensão da Biblioteca/Gibiteca João Carpalhau, da Unidade Sesc Duque de Caxias, com a disponibilização de pequeno acervo com livros em HQ e revistas em quadrinhos para que os clientes possam desfrutar de um local agradável e aconchegante de estímulo à leitura. Monitores profissionais do Sesc estarão auxiliando e incentivando os que estiverem interessados em participar da atividade.

O Ponto de Leitura acontece na Praça de Alimentação do Caxias Shopping e tem programação gratuita e aberta para todas as idades.

SERVIÇO:

Ponto de Leitura Sesc Rio no Caxias Shopping

Data: 15 de janeiro (sábado)

Horário: das 13h às 16h

Local: Caxias Shopping – Rodovia Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias. RJ.

Central de Atendimento ao Cliente: (21) 2018-2324

www.caxiasshopping.com.br

PROGRAMAÇÃO GRATUITA