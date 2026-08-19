Centro de Cidadania LGBTI Baixada I celebra 15 anos - Divulgaç]ao/Assessoria de imprensa

Centro de Cidadania LGBTI Baixada I celebra 15 anosDivulgaç]ao/Assessoria de imprensa

Publicado 19/08/2026 19:53 | Atualizado 19/08/2026 20:00

Baixada Fluminense. Duque de Caxias - O Centro de Cidadania LGBTI Baixada I celebrou 15 anos de atuação na promoção da cidadania, na garantia de direitos e no enfrentamento às diferentes formas de violência e discriminação contra a população LGBTI+ da

Realizada na sede do equipamento, em Duque de Caxias, a cerimônia reuniu usuários e ex-usuários do serviço, autoridades, gestores públicos, representantes dos municípios atendidos, movimentos sociais, instituições parceiras e integrantes de órgãos de defesa dos direitos humanos.

A programação foi marcada por momentos de celebração, memória e reconhecimento da trajetória construída durante uma década e meia. Ao longo desses anos, o Centro consolidou-se como uma importante referência regional no acolhimento e atendimento especializado à população LGBTI+.

Entre os serviços oferecidos estão orientação jurídica, acompanhamento psicológico, assistência social, articulação com a rede intersetorial e realização de atividades educativas e culturais voltadas à promoção da cidadania e dos direitos humanos.

Uma história construída por muitas mãos

Durante a cerimônia, representantes da equipe técnica, usuários, gestores dos municípios de abrangência, integrantes de outros Centros de Cidadania, da Prefeitura de Duque de Caxias e do Conselho Estadual LGBTI+ participaram das falas institucionais.

Os pronunciamentos ressaltaram a importância da atuação conjunta entre o poder público, a sociedade civil organizada, os movimentos sociais e a população atendida para a construção e o fortalecimento de políticas públicas inclusivas.

A celebração também prestou reconhecimento aos servidores, profissionais das equipes técnicas, gestores, parceiros institucionais e ativistas que contribuíram para a trajetória do Centro. O protagonismo dos usuários, principais destinatários dessa política pública, também foi destacado ao longo do encontro.

Um dos momentos mais importantes da programação foi a apresentação oficial do novo subsecretário estadual de Políticas LGBTI. Em seu pronunciamento, ele ressaltou a necessidade de continuidade, ampliação e fortalecimento das ações destinadas à população LGBTI+ em todo o estado do Rio de Janeiro.

Memória, acolhimento e protagonismo

Como parte das ações de preservação da memória institucional, o evento contou com a exibição do curta-metragem “15 anos do Centro de Cidadania LGBTI Baixada I”, que apresentou parte da história e das conquistas alcançadas pelo equipamento.

Na sequência, o momento “Vozes da Cidadania” abriu espaço para que usuários e ex-usuários compartilhassem suas experiências e relatassem a importância do Centro em suas trajetórias pessoais.

Os depoimentos evidenciaram o impacto humano do serviço, reconhecido como espaço seguro de acolhimento, escuta, orientação, proteção e acesso a direitos. As histórias apresentadas mostraram como uma política pública estruturada pode transformar vidas e contribuir para o enfrentamento das desigualdades.

Compromisso renovado com a Baixada Fluminense

A comemoração dos 15 anos representou mais do que uma marca temporal. O encontro reafirmou a relevância de uma política pública que vem contribuindo para ampliar o acesso a direitos e fortalecer a rede de proteção social destinada à população LGBTI+ da Baixada Fluminense.

A cerimônia também reforçou a importância das parcerias entre o Governo do Estado, as administrações municipais, as instituições de defesa de direitos, os movimentos sociais e os usuários dos serviços.

Ao final da programação, os participantes se reuniram para a foto oficial e participaram de um momento de confraternização, encerrando a celebração de uma trajetória marcada pela resistência, pelo acolhimento e pela defesa da dignidade humana.

Centro de Cidadania LGBTI Baixada I: 15 anos de cidadania, proteção, acolhimento e garantia de direitos.