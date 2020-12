Por O Dia

Publicado 01/12/2020 00:00

Eleito no domingo, Eduardo Paes inicia seu terceiro mandato à frente da Prefeitura do Rio no dia 1º de janeiro. Ele terá apenas dezembro para montar a equipe. Em entrevista ao RJ1, da TV Globo, ontem, o novo prefeito confirmou o nome do deputado federal Marcelo Calero (Cidadania-RJ) como secretário de Integridade Pública. Essa pasta é novidade na gestão de Paes e tem como objetivo fazer com que possíveis riscos de corrupção sejam minimizados na administração pública.

Calero é conhecido por ser uma pessoa ética e honesta, além de ser homem de confiança de Paes. Ambos trabalharam juntos no segundo mandato do prefeito, quando Calero, em 2013, assumiu o Comitê Rio450. Ainda quando pré-candidato à prefeitura, Calero foi convidado por Paes para montar a proposta de combate à corrupção do seu programa, com o objetivo de combater potenciais desvios. Na Câmara dos Deputados, é membro das comissões de Cultura e da Educação e do Comitê de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Tijucano de família católica, Calero é advogado, diplomata de carreira, graduado em Direito pela Uerj e mestre em Ciência Política pelo Iesp-Uerj. Em 2006, foi aprovado em um concurso da Comissão de Valores Mobiliários. Lá, Calero atuou como agente executivo. Também foi aprovado em um concurso para a Petrobras, onde atuou como assessor jurídico entre 2006 e 2007. Em 2007, Marcelo Calero ingressou no serviço exterior brasileiro como diplomata de carreira do Ministério das Relações Exteriores. Em 2013, após indicação de um embaixador com quem havia trabalhado, passou a atuar na Prefeitura do Rio, no segundo mandato de Paes.