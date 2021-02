Por O Dia

Publicado 19/02/2021 17:10

O prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen, participou, nesta quinta (18/02), da primeira sessão da Câmara Municipal de 2021 e também do novo mandato do legislativo, dando boas-vindas a todos os vereadores eleitos. As palavras do Prefeito foram de sincero desejo de que a atual legislatura seja a melhor Câmara que o município já teve e que todos possam honrar a missão confiada pela população.



“Com muito trabalho e seriedade, Teresópolis alcançou a tão sonhada estabilidade política, temos uma cidade em paz. E inauguramos uma nova fase na relação institucional tão esperada entre o Executivo e Legislativo, acima de tudo com união. A fé, a esperança e a união dos homens podem e devem construir soluções para os nossos desafios de cidade”, ressaltou Vinícius Claussen.



O Prefeito pontuou ainda que todos tenham sabedoria e clareza para que possam, juntos, dar os passos necessários para avançar nas pautas importantes para o desenvolvimento de Teresópolis.