Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF) - Antonio Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF)Antonio Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Publicado 05/08/2022 16:16

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu uma liminar na tarde desta sexta-feira, 5, anulando a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que afastou o fundador do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Eurípedes Júnior, da presidência do partido em março deste ano.

Após uma longa disputa judicial, Eurípedes Junior já havia reassumido o cargo por decisão proferida no dia 31 de julho deste ano pelo ministro Jorge Mussi, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas acabou sendo afastado novamente por um recurso votado no próprio STJ.

A decisão da Lewandowski chega no último dia de prazo das convenções.