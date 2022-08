Urna eletrônica segue como alvo de fake news - Divulgação

Urna eletrônica segue como alvo de fake newsDivulgação

Publicado 06/08/2022 16:31

O Sisejufe, sindicato que representa servidores e servidoras das Justiças Eleitoral, do Trabalho, Federal e Militar no Estado do Rio de Janeiro, está produzindo uma série de vídeos para combater as fake news propagadas pelo presidente Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro e para informar de maneira simples, clara e objetiva que as urnas eletrônicas são totalmente confiáveis.



O primeiro vídeo, disponível no Instagram e no Youtube, mostra que o sistema de votação pela urna eletrônica, criticado por Bolsonaro e parte dos generais a ele subordinados, foi desenvolvido há 26 anos com apoio de técnicos das próprias Forças Armadas. O sistema de tecnologia criado à época e atualizado frequentemente, “veio para acabar com os chamados votos de cabresto, agilizar o processo de votação e apuração e evitar fraudes”, destaca o material.



A campanha terá novos vídeos, que serão divulgados nos próximos dias, abordando temas como os bloqueios anti fraude das urnas eletrônicas e os recursos de acessibilidade que garantem a participação das pessoas com deficiência nas eleições.



Confira o primeiro: