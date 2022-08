Podemos formaliza apoio à candidatura de Simone - Reprodução / Simone Tebet

Podemos formaliza apoio à candidatura de SimoneReprodução / Simone Tebet

Publicado 05/08/2022 22:02

Nesta sexta-feira (5), Podemos formalizou o seu apoio à candidatura da senadora Simone Tebet (MDB) para a presidência. Com a confirmação, Tebet tem agora três partidos na aliança: o PSDB, o Cidadania e o Podemos.

“Esta é uma candidatura de ficha limpa. Ela diz não à corrupção que mata com a falta de remédios nos postos de saúde, que também mata o futuro das nossas crianças e jovens que não têm creches e ensino de qualidade”, comenta a parlamentar.

Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, destaca a chapa composta por mulheres e exalta a participação da mulher na política. “O Brasil está muito dividido. A política tem gerado ódio, divisão, e, mais do que nunca, precisa desse olhar cuidadoso, maternal. Precisa do instrumento que de fato vai mudar nosso país, que é o amor. Por isso estamos engajadas, eu, Simone Tebet e Mara Gabrilli, para mostrar que nossa força está viva. As mulheres irão à luta”, disse.

Simone acrescenta que esse é o momento de fazer diferente. "Nós vamos ter um governo afetivo e efetivo, de inclusão, que abrace a todos. Esta é uma chapa 100% feminina a favor do Brasil, a favor dos nossos filhos e dos nossos companheiros”, declara.

Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, destacou que a adesão do Podemos à candidatura é um “motivo de orgulho”. “O Podemos tem uma das bancadas mais respeitadas na Câmara e no Senado, lideranças em todos os estados, e tem como característica a luta contra a corrupção e pela ética na política”, disse. O prefeito paulistano Ricardo Nunes, do MDB, também presente no evento, elogiou a adesão do Podemos e disse que uma das marcas da chapa do centro democrático é a “energia de cuidar das pessoas e do país”.