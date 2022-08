Comte Bittencourt, no centro da foto, com integrantes do colegiado da federação. - Divulgação

Publicado 05/08/2022 16:28 | Atualizado 05/08/2022 16:34

A estreia da federação nessas eleições já é com os dois partidos rachados. Enquanto PSDB apresentou Cesar Maia como vice de Marcelo Freixo (PSB), para concorrer a governador do estado fluminense, o Cidadania apoiou o candidato Rodrigo Neves (PDT).



Em nota oficial, a direção do Cidadania-RJ, assinada pelo presidente estadual do partido, Comte Bittencourt, reforçou a decisão de apoiar a candidatura de Neves e o vice Felipe Santa Cruz.

Conforme o documento, o partido informou que “acatou a decisão da instância nacional sobre o próximo pleito eleitoral, mas reafirma sua posição política de apoio às candidaturas de Rodrigo Neves, para governador, com Felipe Santa Cruz como seu vice, e de Simone Tebet para presidente, com Mara Gabrilli de vice.”

A relação de Comte Bittencourt e Rodrigo Neves é antiga. Em 2016 os dois estavam juntos na disputa pela prefeitura de Niterói. Neves tentava uma reeleição com Comte como vice. Eles ganharam, mas Comte optou por manter seu mandato de deputado estadual e renunciou ao cargo.

Outro aliado de Comte que também apoia Rodrigo Neves (PDT) é o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). Em 2018, a chapa Paes-Comte foi derrotada nas urnas por Wilson Witzel na disputa pelo governo do Rio.

A federação PSDB/Cidadania no Rio, realizou na última quinta-feira (4), sua convenção partidária estadual, faltando apenas um dia para encerrar o prazo eleitoral do TSE – período de inscrição de candidatos e coligações partidárias no Tribunal Superior Eleitoral.