Publicado 05/08/2022 16:46 | Atualizado 05/08/2022 16:48

Ciro Gomes anunciou nesta sexta-feira, 5, que a vice-prefeita de Salvador (BA), Ana Paula Matos, será a sua vice-presidente na corrida presidencial. O nome foi tão bem recebido que em menos de duas horas a hastag #ViceDoCiro se tornou trending topics no Twitter.



Ana Paula Matos tem 44 anos, é mestre em Administração, graduada em Direito, especialista em Finanças, e servidora concursada da Petrobras. Em Salvador, ela era vice-prefeita na gestão de Bruno Reis (União), eleitos em 2020 como sucessão de ACM Neto (União Brasil).



Após formalizar o nome de Ana Paula, Ciro afirmou que de fato buscou alianças com uma candidata com "valores e virtudes" dentro do seu próprio partido, sem alianças. Em nota, o partido afirmou que Matos tem “grande experiência na gestão pública, contribuirá com a coordenação do plano de governo e terá papel fundamental na defesa do Projeto Nacional de Desenvolvimento”.



A escolha foi bem vista pelo público que escreveu elogios como "essa é a vice que quero na presidência do meu país", "nossa vice é uma nordestina limpa! e muito mais. Tantos elogios atingiram o trending topics no Twitter em menos de duas horas após a convenção.





Em suas redes sociais, Ana agradece todo carinho que vem recebendo. "Eu tô muito honrada pela oportunidade de estar representando meu povo. De ser uma mulher negra, de pele parda, mas que muito se orgulha do seu sangue e sua alma negra. Sou baiana, apaixonada pela minha terra e apaixonada pelo Brasil, "

Confira alguns tweets:

