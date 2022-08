Debate na Band - Bruna Prado / Band Divulgação

Publicado 08/08/2022 12:11

O debate realizado na noite do último domingo, 7, na Band, com os candidatos ao governo do Rio, continuou repercutindo por toda a madrugada e se estendeu pela manhã desta segunda-feira, 8, nas redes sociais dos candidatos e seus apoiadores.

Aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, o atual governador e candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL), desabafou em sua conta no Twitter: “Terminou o debate da Band, o 1º da minha vida, um momento inesquecível pra mim. Tenho certeza que meus concorrentes também não vão esquecer, pois vieram com todas as armas pra cima de mim e receberam respostas firmes e esclarecedoras.”



Castro ainda seguiu com algumas provocações: “Acharam que iriam me intimidar, e se enganaram. Vão pra casa com a cabeça pesada. Espero que, para os próximos debates, venham com propostas concretas e discussões pertinentes ao estado. É isso que o povo do Rio quer e é isso que vim debater.”

Em seguida, Castro ainda postou provocações aos candidatos Rodrigo Neves (PDT) e Paulo Ganime (Novo). “Rodrigo Neves, por que o senhor fez o apartheid entre Niterói e São Gonçalo? Se a saúde na sua gestão era tão boa, por que não receber os moradores de São Gonçalo?”, questionou o governador. E completou: “Paulo Ganime, trabalhamos pelo povo e crescimento econômico. Reformamos 800 km de RJs e mais de 5 mil km de estradas vicinais. Você tem discurso teórico, mas que, na prática, não dialoga com ninguém. Nunca procurou o governador do seu estado”.

Segundo lugar nas pesquisas, Marcelo Freixo (PSB) retuitou algumas postagens de seus apoiadores, como a candidata a deputada federal pelo Rio, Tatiana Roque (PSB). Em sua rede social, a professora trouxe dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para contestar a resposta de Castro ao questionamento de Freixo sobre empregabilidade no estado.

O também candidato a deputado federal Chico Alencar (PSOL) foi outra figura a sair em defesa de Freixo. “Teve candidato apelando pra fake news de quase uma década atrás. Outro que está no poder e não explica escândalo de cargos fantasmas. Freixo foi o único que falou em combate urgente à fome e geração de empregos para a população do Rio”, publicou Alencar em sua conta no Twitter.



Já Rodrigo Neves (PDT) direcionou ataques a Cláudio Castro, que também respingaram no ex-governador Wilson Witzel, que é novamente candidato pelo PMB. “O Rio teve a maior letalidade da pandemia no Brasil. O governo Witzel/Claudio Castro protagonizou casos de má gestão, desvio e corrupção na saúde com aquela vergonha dos hospitais de campanha. Deixaram a população abandonada na Baixada Fluminense e em São Gonçalo”, postou o ex-prefeito de Niterói.

E completou: “O governo Witzel/Claudio Castro é uma tragédia e para mudar esse quadro dramático é preciso a experiência da boa gestão, da transparência e do compromisso com o povo.”



Neves também aproveitou para reforçar pontos positivos de sua gestão à frente da Prefeitura de Niterói. “Para transformar o estado do Rio, que sofre a maior crise de sua história, é preciso saber governar e ter compromisso com o povo. Assumi Niterói diante de um grande desafio e conseguimos recuperar a cidade e fazer com que ela tivesse avanços históricos”, escreveu o candidato.



Paulo Ganime (Novo) recebeu o apoio do ex-juiz Sergio Moro no Twitter. Respondendo à acusação feita por Ganime de que Marcelo Freixo havia despedaçado seu pacote anticrime, criado enquanto ainda era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, Moro escreveu: “O candidato ao Gov do RJ @pauloganime foi correto ao afirmar no debate: ‘O pacote anticrime do Sergio Moro foi despedaçado pelo Freixo na Câmara e virou um pacote a favor do crime’. Freixo é daqueles que defendem que o criminoso é uma vítima da sociedade. Urgente mudar o Congresso”.

Outro político a elogiar a atuação de Ganime no debate foi senador Carlos Portinho (PL). Em sua conta, o líder do governo no Senado escreveu: “Avança a democracia com o 1º debate da @BandRio. Com o “case” de sucesso da venda da @CedaeRJ o gov @claudiocastroRJ desfilou os muitos investimentos no RJ em todas áreas. Freixo e Neves em autofagia saem perdendo. Sobre eles prevaleceu @pauloganime como opção”.



Mostrando-se satisfeito com o resultado do debate, o candidato do Novo afirmou que o ataque dos adversários era benéfico à sua candidatura.