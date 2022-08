Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) publicou um manifesto à nação em defesa da democracia - OAB / Divulgação

Publicado 08/08/2022 18:25

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) publicou hoje (8) um manifesto à nação em defesa da democracia.

A entidade declarou que, após 92 anos de história, seguirá com a missão constitucional de representar a advocacia e ser guardiã do Estado Democrático de Direito.



"Continuaremos a defender os direitos e garantias individuais, o modelo federativo, a divisão e a harmonia entre os Poderes da República e o voto secreto, periódico e universal", declarou a ordem.



A OAB afirmou ainda que defende eleições limpas e livres, com a prevalência da vontade de eleitor.



"A OAB não é apoiadora ou opositora de governos, partidos e candidatos. Nossa autonomia crítica assegura credibilidade e força para nossas ações de amparo e intransigente defesa ao Estado Democrático de Direito", diz a ordem.



Por fim, a entidade declarou que protege a democracia.



"Temos orgulho e confiança no modelo do sistema eleitoral de nosso país, conduzido de forma exemplar pela Justiça Eleitoral. O Brasil conta com a OAB para zelar pelo respeito à Constituição, afastando riscos de rupturas democráticas e com a preservação das instituições e dos Poderes da República", concluiu.



O presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição em outubro, voltou a criticar nesta segunda-feira a divulgação de cartas para defender a democracia, afirmando que "cartinha" todo mundo faz.

Em discurso durante encontro com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), Bolsonaro afirmou que quem deseja democracia precisa senti-la, e não assinar "cartinha".

PL vai oficializar candidatura de Bolsonaro à reeleição AFP