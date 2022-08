Marcelo Freixo apresenta plataforma colaborativa com propostas para o governo do Rio - Renata Cristiane

Publicado 08/08/2022 17:09

O candidato a governador do Rio Marcelo Freixo (PSB) lançou, na manhã desta segunda-feira, 8, uma plataforma colaborativa com seu plano de governo. Desenvolvido com a participação de doze especialistas, o plano é dividido em dois eixos. O primeiro trata de Propostas Estruturantes e se desmembra em seis programas. O segundo eixo trata de Propostas Temáticas, apresentando conteúdos para 13 áreas.



O lançamento aconteceu em um hotel no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio, e começou com um atraso de 15 minutos. Mais tarde, o candidato explicou que a demora foi causada por uma ligação de última hora do candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A gente está acompanhando a vinda dele para o Rio de Janeiro e a gente vai fazer um comício na Baixada, então foi para, mais ou menos, ajeitar umas coisas”, declarou Freixo sobre a conversa com Lula.



Marcelo Freixo é o segundo candidato a governador do Rio a divulgar seu plano de governo. No mês passado, Paulo Ganime (Novo) divulgou uma plataforma colaborativa com suas propostas. A assessoria de Rodrigo Neves (PDT) informou que o programa do candidato estará disponível ainda esta semana. Até o final desta reportagem, não recebemos uma previsão por parte da assessoria do candidato Cláudio Castro (PL).