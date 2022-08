Rodrigo Garcia (PSDB) - Reprodução

Publicado 08/08/2022 12:54 | Atualizado 08/08/2022 13:06

São Paulo - O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), disse, na manhã desta segunda-feira, 8, que o Brasil vive um momento "muito delicado" com guerra ideológica e política, ao mesmo tempo em que as contas públicas se desorganizaram.

"O desafio do Brasil será muito maior nos próximos quatro anos. Quem sentar na cadeira de presidente da República terá grande desafio nos próximos quatro anos", afirmou Garcia, em conversa com representantes da indústria do trigo e derivados de São Paulo.

Neste contexto, segundo ele, o Estado de São Paulo será "tão importante" como nunca foi na disputa eleitoral. "São Paulo precisa preservar princípios e valores para ser luz para o Brasil no caminho para trilhar no desenvolvimento. Vou brigar para que essa briga ideológica e política não venha para São Paulo", afirmou Garcia.