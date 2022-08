O presidente Jair Bolsonaro com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro - EVARISTO SA / AFP

O presidente Jair Bolsonaro com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro EVARISTO SA / AFP

Publicado 09/08/2022 16:00

Em uma fala de pouco menos de dois minutos no evento de lançamento do "Caixa pra elas", um novo serviço do Caixa Econômica Federal voltado a mulheres, o presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu a pauta conservadora, que, segundo ele, "é a defesa da família", e voltou a criticar a oposição.



Ao lado de Michelle Bolsonaro, sua esposa, o presidente criticou a atuação do Ministério dos Direitos Humanos em gestões anteriores, e o programa Humaniza Redes. Segundo o chefe do Executivo, o objetivo de seus opositores são contrários aos do seu governo, que é focado na defesa da família, do cidadão e de Deus.



O presidente agradeceu a participação de todos no evento, mandando um "abraço nos homens e um beijo pras mulheres".



Bolsonaro é recebido com protestos



Ao chegar para o almoço de lançamento do "Caixa pra Elas", o presidente foi recebido com alguns protestos no local, com gritos de "Fora Bolsonaro" por pessoas que passavam pela casa de eventos onde a cerimônia está sendo realizada.



Por outro lado, também havia simpatizantes do presidente, entre eles uma mulher que tentou entregar ao chefe do Executivo um Tsuru, origami que representa uma ave sagrada do Japão e é símbolo de saúde, boa sorte, felicidade, longevidade e fortuna.



Bolsonaro chegou com uma comitiva em que também estão presentes o candidato ao governo de São Paulo Tarcisio de Freitas (Republicanos) e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, além dos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações).