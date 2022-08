Presidente Jair Bolsonaro encontra apoiadores em motociata, em Salvador, na Bahia. - ARISSON MARINHO / AFP

Presidente Jair Bolsonaro encontra apoiadores em motociata, em Salvador, na Bahia.ARISSON MARINHO / AFP

Publicado 13/08/2022 12:16 | Atualizado 13/08/2022 12:42

O presidente Jair Bolsonaro confirmou na manhã deste sábado que estará presente na 'Marcha para Jesus', hoje, às 14h, no Centro do Rio de Janeiro.

A confirmação foi feita em conversa com o jornalista Rica Perrone, no canal do Youtube 'Cara a Tapa'. Candidato à reeleição, o presidente disse ainda que poderá chegar atrasado à caminhada já que a entrevista está durando toda a manhã.

Às 12h13min, a transmissão ao vivo contava com mais de 400.000 pessoas assistindo e 400 mil curtidas.

A concentração do evento, que completa trinta anos e é organizado por igrejas evangélicas, será na Avenida Presidente Vargas. De lá, os fiéis caminharão até a Praça da Apoteose.