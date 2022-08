Claudio Castro (PL) - Divulgação

Claudio Castro (PL) Divulgação

Publicado 15/08/2022 18:34

Nesta segunda-feira, 15, o Partido Progressistas (PP) oficializou o apoio à pré-candidatura do governador Cláudio Castro à reeleição ao Governo do Rio. Castro já conta com o apoio de 14 partidos. Além do Progressistas, são eles: Avante, Democracia-Cristã, MDB, PL, PMN, Podemos, PROS, PRTB, PSC, PTB, Republicanos, Solidariedade e União Brasil.

Promovido pelo presidente de honra do partido, o ex-governador Francisco Dornelles, e o presidente estadual do Progressistas, o deputado federal Dr. Luizinho. Para Francisco Dornelles, os princípios do partido estão de acordo com a trajetória política do governador Cláudio Castro. "O primeiro compromisso do partido é com a manutenção e conservação do Estado democrático de direito, com liberdades políticas plenas, com liberdade de expressão e liberdade religiosa. Examinando a sua história, governador, nós verificamos que os princípios defendidos pelo Progressistas são os mesmos que têm norteado a sua trajetória", declarou.

Em seu discurso, Castro declara que vê Dornelles como referência. "O Progressistas foi o primeiro partido a abraçar o nosso governo. Por isso, recebo com muito carinho esse apoio, que tem sido fundamental no processo de recuperação do nosso estado", afirmou.

O evento, realizado em Copacabana, tinha representantes das bancadas estadual e federal do Progressistas, como o presidente nacional do PL-RJ, o deputado federal Altineu Côrtes, o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, o prefeito de Magé, Renato Cozzolino, e o prefeito de Miguel Pereira, André Português.