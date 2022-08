O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, busca a reeleição - Agência Brasil

Publicado 16/08/2022 17:06

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começa oficialmente nesta terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a vice-presidente; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

No Distrito Federal, 12 candidatos concorrem ao cargo de governador. Confira lista completa:

Coronel Moreno (PTB): 50 anos, nasceu em Brasília, é policial militar e é a primeira vez que concorre ao cargo de governador do Distrito Federal (DF). O candidato a vice é o advogado Luiz Gustavo Pereira da Cunha, 44 anos.

Ibaneis Rocha (MDB): 51 anos, nasceu em Brasília, é advogado e o atual governador do Distrito Federal (DF). É formado em direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub), fez pós-graduação em direito processual do trabalho e direito processual civil. Ele presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF) entre 2007 e 2010. Em 2018, estreou na política como candidato ao governo do Distrito Federal (DF) e venceu as eleições no segundo turno. A vice na chapa é a deputada federal Celina Leão (PP-DF), 45 anos.

Izalci (PSDB): 66 anos, nasceu em Araújos (MG). É contador e atualmente senador pelo Distrito Federal, eleito em 2018. Antes de entrar na vida pública foi líder sindical. Iniciou a vida política em 1998, ao se filiar ao PSDB. Em 2002, foi eleito deputado distrital, quando foi convidado a assumir a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Em 2006, novamente convidado, voltou a assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF. Em 2010, foi eleito deputado federal e reeleito em 2014. Atualmente, é presidente do diretório do PSDB no DF. A vice na chapa é a presidente do PRTB-DF, Beth Cupertino, 69 anos.

Keka Bagno (PSOL): 34 anos, nasceu em Brasília. É graduada em serviço social pela Universidade de Brasília e tem mestrado em Políticas Públicas. Iniciou a vida política como militante estudantil na universidade. É ativista pelos direitos da infância, da adolescência, das mulheres e da negritude. Está no segundo mandato como conselheira tutelar e atua em movimentos sociais há 15 anos. Em 2018, foi candidata a vice-governadora pelo PSOL. Toni de Castro, 49 anos, também do PSOL, é o vice da chapa.

Leandro Grass (PV): 37 anos, nasceu em Brasília é professor, concluiu bacharelado em sociologia e licenciatura em ciências sociais pela Universidade de Brasília (UnB). É mestre em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UnB e já atuou como pesquisador nas áreas de sociologia do desenvolvimento, políticas públicas e participação social. Em 2018, foi eleito deputado distrital pela Rede Sustentabilidade. Este ano é candidato a governador do DF pela federação PT-PCdoB-PV. A professora Olgamir Amancia (PC do B) será vice na chapa.

Leila do Vôlei (PDT): 50 anos, nasceu em Taguatinga-DF. Foi jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei e, atualmente, é senadora, eleita pelo PDT em 2018. Como atleta, foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 1996 (Atlanta/EUA) e de 2000 (Sidney/Austrália). Em 1999, recebeu medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos no Canadá. Atuou no vôlei de praia e foi comentarista esportiva antes de iniciar sua carreira política. Em 2014, foi candidata a deputada distrital, mas não se elegeu. Foi secretária de Esportes e Lazer de 2015 a 2018 do governo de Rodrigo Rollemberg (PSB). O vice de Leila é o também pedetista Joe Valle, 57 anos.

Lucas Salles (DC): nasceu em Campina Grande (PB). Formado em comunicação social, tem mestrado na área de marketing, é professor universitário há mais de 20 anos. Na vida política, já foi candidato a vereador na cidade natal, em 1992, e também atuou como secretário municipal de Turismo. Foi o marqueteiro oficial da campanha presidencial de Jair Bolsonaro, em 2018. A vice na chapa é a pastora Suelene Balduino, 60 anos, do mesmo partido.

Parente (PSB): nasceu em Brasília, é professor e doutor em Educação pela Universidade de Nova York. Dirigiu projetos educacionais voltados para o ensino de línguas. Na vida política, foi secretário de Educação do governo de Ibaneis Rocha (MDB) e foi subsecretário de educação no Rio de Janeiro durante a gestão de Eduardo Paes. A vice na chapa é a professora Janaína, também do PSB, de 45 anos.

Renan Arruda (PCO): 58 anos, nasceu em Iguatu, no Ceará. Cancário e economiário, foi candidato a governador do Distrito Federal (DF) em 2018 e segundo suplente a senador em 2010. O vice da chapa é Mauro Sousa de Moura, 58 anos, filiado à mesma sigla.

Paulo Octávio (PSD): 72 anos, nasceu em Lavras (MG). É empresário, dono de uma construtora que leva seu nome. É formado em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB), e Técnico em Transações Imobiliárias, atua no mercado imobiliário desde 1976, com empresas das Organizações Paulo Octávio. Ingressou na política em 1990 quando se filiou ao PRN e foi eleito para o primeiro de dois mandatos como deputado federal. Em 2002, Paulo Octávio foi eleito senador pelo então PFL, renunciou em 2006, para ser vice-governador na chapa de Arruda e assumiu interinamente o DF quando Arruda foi afastado, mas renunciou dias depois por falta de apoio político. O advogado Luís Felipe Belmonte (PSC), 69 anos, é o vice na chapa.

Robson (PSTU): 52 anos, nasceu na cidade do Rio de Janeiro. É professor de história da rede pública de ensino do Distrito Federal, há 22 anos. Iniciou sua militância política no movimento estudantil. É ativista do movimento negro e já foi candidato a senador pelo PSTU em 2010, 2014 e 2018. Iniciou sua militância política no Rio de Janeiro e em Roraima no movimento estudantil. Foi parte do processo de fundação do PSTU e mantém militância ativa na luta por uma educação pública de qualidade, participando de todas as greves e mobilizações do magistério do DF. O candidato a vice na chapa será Eduardo Zanata, 36 anos, também do PSTU.

Teodoro da Cruz Téo (PCB): 63 anos, nasceu na cidade de Barreiras (BA) e mora no Distrito Federal desde 1975. É advogado, pedagogo e servidor público aposentado da Secretaria de Estado da Educação. Militou no movimento sindical e popular. Jamil Magari é o candidato ao cargo de vice-governador, 65 anos.