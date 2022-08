O ministro do STF, Alexandre de Moraes - Agência Brasil

Publicado 16/08/2022 20:13 | Atualizado 16/08/2022 21:16

O ministro Alexandre de Moraes tomou posse hoje (16) no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O vice-presidente será o ministro Ricardo Lewandowski.

Em seu discurso de posse, ministro enaltece o sistema eleitoral brasileiro. "Somos a única democracia do mundo que apura e divulga o resultado no mesmo dia. Com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional'', declara.



A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, além dos ex-presidentes de República Luis Inácio Lula da Silva, Michel Temer e Dilma Rousseff.



Em junho, Moraes foi eleito de forma simbólica para comandar o tribunal, que é responsável pela organização do pleito. A eleição é uma formalidade que é feita pelo TSE. Atualmente, Alexandre de Moraes ocupa o cargo de vice-presidente. Com o cumprimento do mandato de Edson Fachin, atual presidente, Moraes passará a presidir a Corte Eleitoral.



Moraes, que também é ministro do STF, passou a atuar no TSE em abril de 2017 como ministro substituto. Desde 2020, atua na função de ministro efetivo do tribunal.



O TSE é composto por sete ministros, sendo três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois membros da advocacia indicados pelo presidente da República.

Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil.