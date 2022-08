Senador Romário em caminhada com Cláudio Castro e a esposa, Analine Castro, em Nova Iguaçu. - Divulgação / Gabriela Neto

Publicado 17/08/2022 13:16 | Atualizado 17/08/2022 16:17

Na semana em que começa a disputa eleitoral para diversos cargos políticos, pesquisa da ModalMais/Futura divulgada nesta quarta-feira (17) revela que Romário (PL) lidera a corrida por uma vaga ao Senado, com 26,2% das intenções de voto. O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 15 de agosto.

Marcello Crivella (Republicanos) estaria em 2º lugar, com 15,6% dos votos. Apesar de ter sido citado na pesquisa, o ex-prefeito do Rio não foi registrado pelo seu partido como aspirante a senador. Crivella está concorrendo nestas eleições ao cargo de deputado federal.



Em 3º lugar está Alessandro Molon (PSB), que tem 10,6%, e em 4º Clarissa Garotinho (Pros), com 7,9%. A margem de erro de 3,5 pontos percentuais deixa os dois tecnicamente empatados.

Daniel Silveira (PTB) – que ficou inelegível após condenação do Superior Tribunal Eleitoral – recebeu 5,2% das intenções de voto. Ontem, o Ministério Público Federal contestou a candidatura do deputado federal e ele poderá ficar fora das eleições, caso o TRE aceite o pedido.



Otoni de Paula (MDB) está com 2,8%, mas assim como Crivella foi registrado no TSE como candidato à Câmara dos Deputados. Em 7º lugar está André Ceciliano (PT), com 2,6%.



Estão empatados, Marcelo Itagiba (Avante) e Professor Helvio Costa (DC), com 0,9%, e Bárbara Sinedino (PSTU) e Raul Bittencourt (UP), com 0,3%. Em último lugar, Hiran Roedel (PCB) está com apenas 0,1% das intenções de voto.



14,9% dos entrevistados votariam em branco ou nulo, e 11,9% estão indecisos, não sabem ou não responderam.



As entrevistas foram feitas por meio da técnica CATI (entrevista telefônica assistida por computador), com eleitores de sessenta e sete municípios do Rio de Janeiro. Foram respeitados os critérios de aleatoriedade e das proporções populacionais, de sexo, idade e condições de moradia. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número RJ-09186/2022.



As eleições estão marcadas para o dia 2 de outubro e, além de governador e senador, os eleitores este ano deverão votar também para presidente da república, deputado federal e deputado estadual.